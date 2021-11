Tödlicher Familienstreit in Mössingen 19-jähriger Verdächtiger stellt sich der Polizei in Stuttgart

Am Sonntagabend wird ein 37-Jähriger in Mössingen bei einem Familienstreit erstochen. Ein 19-jähriger Verdächtiger flüchtet vom Tatort, eine Fahndung bleibt zunächst erfolglos. Am Montag stellt sich der Verdächtige der Polizei in Stuttgart.