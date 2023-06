In einem Gebäude in der Lederstraße bricht am Dienstagnachmittag ein Feuer aus – was war passiert?

Gegen 17 Uhr am Dienstag war plötzlich einiges los in der Lederstraße: Sechs Fahrzeuge der Feuerwehr sowie Rettungswagen und Polizei positionierten sich im Bereich der Volksbank, beobachtet von zahlreichen Passanten. Der Bereich wurde abgesperrt – was einige Passanten nicht daran hinderte, ihn zu durchqueren. Doch was war passiert?

Vorsicht geboten

Im dritten Obergeschoss des Gebäudes hinter dem historischen Schnaufer-Haus war ein Kleinbrand ausgebrochen, erklärt Stadtbrandmeister Marcus Frank. Im Bereich eines Elektrokastens hatte ein Kabel zu schmoren und zu brennen begonnen. Doch, so Frank, als die Feuerwehr eintraf, sei das Feuer schon weitestgehend gelöscht gewesen. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Sicherung und Nachlöscharbeiten.

Frank ist froh, dass keines der historischen Gebäude in der Innenstadt betroffen war. Überhaupt sei hier immer Vorsicht geboten, da die Häuser sehr dicht beieinander stehen, erklärt er. Deshalb seien auch gleich so viele Fahrzeuge und Einsatzkräfte – 36 an der Zahl – vor Ort gewesen.

Der Stadtbrandmeister zeigt sich zufrieden mit dem Einsatz. „Es hat alles gepasst“, verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt er im mittleren vierstelligen bis unteren fünfstelligen Bereich.