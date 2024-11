12 Nach zehn Jahren Pause gab es in der Stadtkirche wieder eine Churchnight. Foto: Thomas Fritsch

So bunt und bewegend kann Kirche sein: Nach zehnjähriger Pause gab es in Nagolds Stadtkirche am Reformationstag endlich wieder eine Churchnight. Das Programm sprach alle Generationen an.









Nach zehnjähriger Pause rief die Churchnight der evangelischen Kirche ein breites Echo unter der Bevölkerung hervor. Die Menschen zogen scharenweise am frühen Abend des Reformationstages in die Nagolder Stadtkirche, welche in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiert.