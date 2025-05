Leckerbissen aus Dettingen So kompliziert ist die Spargelernte – ein Selbsttest

Nun ist es wieder soweit – die Spargelzeit. In vielen Haushalten darf er dann nicht fehlen. Auch in dem unserer Autorin Elena Baur nicht. Deshalb begab sie sich mitten rein und begleitete Raphael Kronenbitter beim Spargelstechen auf seinem Acker in Dettingen.