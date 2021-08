3 Verschiedene kulinarische Genüsse gab es auf dem Mazmannplatz. Foto: Baur

Street-Food-Festival : Wetter spielt nicht so mit / An 16 Trucks werden Besucher aus der Umgebung bedient

Essen, Essen und noch mehr Essen. So weit man sieht. Genau diesen Traum erlebten die Besucher am Samstag und Sonntag auf dem Mazmannplatz. Das Angebot an 16 Food-Trucks brachte die Besucher auf eine Schlemmermeile und in Stimmung.

Albstadt-Ebingen. Ein grauer Tag mit Wolken und ständig einsetzendem Regen. Nichts hilft da besser, als die Laune durch eine lecker duftende und schmeckende Mahlzeit zu heben, beglückt doch nichts das Gemüt so sehr wie Essen. Von herzhaft bis süß gab es für jeden etwas zum Naschen. Und so kamen trotz dürftiger Wetterverhältnisse Besucher aus der Region zum ersten Albstädter Street-Food-Festival nach Ebingen auf den Mazmannplatz.

Auf dem gesamten Platz und darum herum roch es nach allerlei verschiedenen Gerichten aus den unterschiedlichen Kulturen. Mit Burgern, Wraps, mexikanischen, ungarischen und eritreischen Herzhaftigkeiten bis hin zu Baumstriezeln, Gyros und Crêpes hatten die Besucher eine große Bandbreite an Auswahl. Es gab sogar Burger mit Wagyu-Fleisch, welches das teuerste Fleisch der Welt ist. Das Angebot ist als bestes Angebot in Deutschland gekürt.

An der Fahrbar und an der Cafébar mussten die Besucher auch auf Getränken nicht verzichten. Zusammen mit DJ Rockie gab es trotz Regen gute Stimmung.

Die 16 Street-Food-Trucks kamen unter anderem aus Sigmaringen und vom Bodensee. Veranstaltet haben das Event Semere Yebio, der Shop-Manager der Lifestyle Garage Albstadt, und Tobias Flohr, der ebenfalls ein paar Food-Trucks in Sigmaringen betreibt, in Zusammenarbeit mit dem Albstädter Kulturamt.

Geplant ist, das Fest im nächstes Jahr zu wiederholen.