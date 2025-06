Abkochgebot in Bad Herrenalb besteht weiter

1 Das Trinkwasser in Bad Herrenalb muss ab sofort und bis auf Weiteres abgekocht werden (Symbolfoto). Foto: Pixel-Shot - stock.adobe.com Ein Leck im Hochbehälter sorgt für trübes Wasser in Teilen von Bad Herrenalb. Deshalb muss das Leitungswasser abgekocht werden. Das Abkochgebot gilt ziemlich lange.







Link kopiert



Derzeit besteht in Teilen der Bad Herrenalber Innenstadt eine Trübung des Trinkwassers. Das gab das Landratsamt Calw am Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt.