Lebenswichtiges Wissen: Die Angst vor dem Erste-Hilfe-Leisten ist groß

Im Notfall zählt jede Sekunde, viele würden lebensrettende Sofortmaßnahmen aber lieber Anderen überlassen. Bei mehreren Kursen wurde nun lebenswichtiges Wissen vermittelt.
Plötzlich sackt die Frau nebenan auf dem Stuhl ohnmächtig zusammen. Erschreckte Blicke richten sich auf sie. Bis jemand aufsteht und sich kümmert dauert es eine Weile. Bei einem Herzstillstand ist das fatal, denn hier zählt jede Sekunde. Bereits nach drei Minuten ohne Sauerstoff sterben die ersten Gehirnzellen ab. Es ist also Eile geboten. Beherzt und ohne zu zögern zu helfen, das haben Interessierte beim „Kompaktkurs Erste-Hilfe“ geübt.