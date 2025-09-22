Lebenswichtiges Wissen: Die Angst vor dem Erste-Hilfe-Leisten ist groß

Im Notfall zählt jede Sekunde, viele würden lebensrettende Sofortmaßnahmen aber lieber Anderen überlassen. Bei mehreren Kursen wurde nun lebenswichtiges Wissen vermittelt.

Plötzlich sackt die Frau nebenan auf dem Stuhl ohnmächtig zusammen. Erschreckte Blicke richten sich auf sie. Bis jemand aufsteht und sich kümmert dauert es eine Weile. Bei einem Herzstillstand ist das fatal, denn hier zählt jede Sekunde. Bereits nach drei Minuten ohne Sauerstoff sterben die ersten Gehirnzellen ab. Es ist also Eile geboten. Beherzt und ohne zu zögern zu helfen, das haben Interessierte beim „Kompaktkurs Erste-Hilfe“ geübt.

Der Kurs fand in zehn Kreisgemeinden, passend zum Welt-Erste-Hilfe-Tag, statt. Die Kurse, die der DRK-Kreisverband in Kooperation mit dem CDU-Kreisverband kostenlos angeboten hat, wurden von Teilnehmern aller Altersklassen rege angenommen. Zum Abschluss gab es für den dreieinhalbstündigen Kurs ein Zertifikat.

Die Angst sitzt tief

Bei vielen sitzt die Angst vor der Ersten Hilfe tief. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt meist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurück, und so ruht die Hoffnung auf den anderen. Eine Umfrage zeigt, dass 56,5 Prozent lebensrettende Sofortmaßnahmen lieber Fachleuten überlassen möchten.

Unsere Empfehlung für Sie Erste Hilfe im Kreis Rottweil DRK ruft zu mehr Mut beim Helfen in Notfällen auf Am kommenden Samstag ist der internationale Tag der Ersten Hilfe. Das DRK zeigt was alle können sollten und ob eine verpflichtende Auffrischung sinnvoll wäre.

„Ohne eine wirksame Herzdruckmassage sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand in jeder Minute um etwa zehn Prozent. Durch das Durchführen von kontinuierlichen Kompressionen wird der Blutfluss im Körper aufrechterhalten, was besonders wichtig ist, um Sauerstoff zum Gehirn zu bringen“, macht Kursleiterin Charlotte Weisser deutlich. Daher seien Ersthelfer absolut gefragt.

Wie ging das noch gleich?

Aber wie war das doch gleich mit dem Druckverband? Gar nicht so einfach, auf die Schnelle das Verbandspäckchen im Verbandskasten zu finden, die „Verletzte“ zu beruhigen, sie an einem sicheren Ort zu platzieren, so dass sie nicht stürzen kann, und gleichzeitig den Verband auf der „klaffenden Wunde“ anzulegen. Doch es klappt ganz gut.

Aber schon bei der stabilen Seitenlage wird kurz innegehalten. Wie sie aussieht, das ist klar, aber wie bekomme ich sie hin? Da weiß ich die „Auffrischung“ und Tipps von Charlotte Weisser doch sehr zu schätzen. Und Minute um Minute sinkt die Scheu. Wir probieren aus, lassen uns korrigieren und sind schließlich mittendrin im Thema.

Reanimation im Fokus

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Reanimation – mit und ohne Defibrillator. Auch hier hat jeder viel Zeit, an den Reanimationspuppen selbst zu üben und den gesamten Ablauf eines solchen Notfalls zu verinnerlichen.

Übrigens: Wer den Notruf absetzt und von einer Person mit Atemstillstand berichtet, der wird von der Leitstelle per Telefon bei der Reanimation begleitet, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Stefan Teufel, der gemeinsam mit der Koordinatorin des Projekts, Simone Hezel, und DRK-Ausbildungsleiter Sven Lotze alle Kurse besuchte, appellierte an die Teilnehmer, ihre Angst zu überwinden und Zivilcourage zu zeigen. „Jeder kann in solch eine Situation kommen“, sagte er. „In der Ersten Hilfe kann man nur dann Fehler machen, wenn man nicht hilft“, sagte er.

Aber es lohnt sich, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Die Auswahl ist groß: Angefangen von der Ersten Hilfe am Kind, gibt es auch Erste Hilfe Outdoor, für Senioren, für Biker, Sportler und manchen Kurs mehr. Weitere Infos unter www.kv-rottweil.drk.de.