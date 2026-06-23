Lebenswertes Wiesental: Wertvoller Beitrag für Miteinander und Lebensqualität

Der Förderverein „Leben und Bleiben im Tal“ blickt bei seiner Mitgliederversammlung auf erstes erfolgreiches Vereinsjahr zurück.
Bei der Jahresversammlung des Fördervereins „Leben und Bleiben im Tal“ blickten Vorstandsteam und Mitglieder auf das erste Vereinsjahr zurück. Dabei wurde deutlich, dass der noch junge Verein bereits vielfältige Unterstützungsmaßnahmen für das Seniorenbüro „Leben und Bleiben im Tal“ auf den Weg gebracht und sich als engagierter Partner etabliert hat, schreibt der Verein in einem Nachbericht.