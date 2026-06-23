Lebenswertes Wiesental: Wertvoller Beitrag für Miteinander und Lebensqualität

Der Förderverein „Leben und Bleiben im Tal“ blickt bei seiner Mitgliederversammlung auf erstes erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Bei der Jahresversammlung des Fördervereins „Leben und Bleiben im Tal“ blickten Vorstandsteam und Mitglieder auf das erste Vereinsjahr zurück. Dabei wurde deutlich, dass der noch junge Verein bereits vielfältige Unterstützungsmaßnahmen für das Seniorenbüro „Leben und Bleiben im Tal“ auf den Weg gebracht und sich als engagierter Partner etabliert hat, schreibt der Verein in einem Nachbericht.

Der Förderverein wurde am 13. Juni 2025 gegründet und bereits am 7. Juli 2025 als eingetragener Verein geführt. Das erste Mitglied trat dem Verein am 25. Juni 2025 bei. Inzwischen zählt der Förderverein 92 Mitglieder.

Damit wird das Seniorenbüro nicht nur finanziell durch Mitgliedsbeiträge und Spenden unterstützt, sondern auch ideell: Die Mitglieder setzen ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Engagement und Unterstützung älterer Menschen im Tal.

Im Rahmen der Versammlung wurde erläutert, welche Aufgabe ein Förderverein übernimmt. Er ergänzt die reguläre Finanzierung und ermöglicht zusätzliche Angebote, Projekte und Anschaffungen, die sonst nicht oder nur schwer realisierbar wären. Ziel ist es, Angebote zu fördern, die den Menschen im Tal unmittelbar zugutekommen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen rund um Begegnung, Kommunikation, Mobilität, Beratung, Information sowie ehrenamtliches Engagement.

Rückblick

Der Rückblick auf das Vereinsjahr 2025/2026 zeigte die verschiedenen Aktivitäten des Fördervereins. Der Verein stellte sich der Öffentlichkeit vor, war mit Informationsständen unter anderem beim Brauchtumsmarkt, beim Lipplegottesdienst und beim TUS-Grümpelturnier vertreten und wirkte aktiv am Seniorennachmittag mit. Auch konkrete Unterstützungsleistungen konnten bereits umgesetzt werden, darunter die Förderung einer Thermenfahrt, die Finanzierung von Notfalldosen sowie Geburtstagskarten.

Der Schwerpunkt der Förderung richtet sich satzungsgemäß auf die Handlungsfelder des Seniorenbüros. Dazu gehören unter anderem Sitztanz, Mittagstisch, Thermenfahrten, Ausflüge, Vorträge, das Café Digital, individuelle Beratung sowie das Bürgermobil „Mobil im Tal“. Letzteres wird von rund 30 Fahrerinnen und Fahrern getragen und ermöglicht wöchentlich etwa zehn bis zwölf Fahrten. Damit leistet das Angebot einen wichtigen Beitrag zur Mobilität und Teilhabe älterer Menschen.

Die finanzielle Entwicklung des Fördervereins gestaltete sich ebenfalls positiv. Die Einnahmen setzen sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen sowie Spenden von Firmen, Vereinen und Privatpersonen zusammen. Besonders erfreulich war dabei, dass mehrere Seniorinnen und Senioren anlässlich runder Geburtstage auf persönliche Geschenke verzichteten und stattdessen um Spenden zugunsten des Fördervereins baten. Die

Mittel werden insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Unterstützung konkreter Projekte und Angebote eingesetzt. Der Verein konnte einen soliden vierstelligen Kassenstand vorweisen. Die im Vorfeld durchgeführte Kassenprüfung bestätigte eine ordnungsgemäße und beanstandungsfreie Kassenführung. Wahlen und Ehrungen standen aufgrund der erst einjährigen Vereinsgeschichte in diesem Jahr noch nicht auf der Tagesordnung. Nach den Berichten und der Aussprache wurde der Gesamtvorstand von der Versammlung einstimmig entlastet.

Ausblick

Der Blick nach vorn zeigt, dass auch für das kommende Vereinsjahr bereits weitere Aktivitäten geplant sind. Im Juli ist ein Infostand beim Naturparkmarkt vorgesehen. Im September unterstützt der Förderverein die Verpflegung beim Kinderferienprogramm. Für November ist ein Mittagstisch des Fördervereins geplant. Zudem möchte der Verein weiterhin neue Mitglieder gewinnen, um die Arbeit des Seniorenbüros nachhaltig zu stärken.

Zum Abschluss der Jahresversammlung bestand Gelegenheit für Wünsche, Anregungen und Austausch. Bürgermeister Stefan Niefenthaler dankte dem Vorstandsteam sowie allen Mitgliedern für ihr erfolgreiches Wirken und das große ehrenamtliche Engagement. Er unterstrich, wie wichtig die Unterstützung des Fördervereins für das Projekt „Leben und Bleiben im Tal“ ist. Die Arbeit des Vereins werde von der Gemeinde sehr geschätzt und als wertvoller Beitrag für das Miteinander und die Lebensqualität im Tal wahrgenommen.

Fazit

Die Versammlung machte deutlich, dass der Förderverein bereits nach kurzer Zeit eine wichtige Rolle übernommen hat: Er bündelt Engagement, schafft zusätzliche Möglichkeiten und unterstützt Angebote, die das Leben und Bleiben im Tal bereichern, heißt es im Nachbericht abschließend.