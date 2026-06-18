Lebensretter auf Rad-Mission: 6000 Kilometer für den guten Zweck mit Halt in Donaueschingen

Phil Weinmann ist Stammzellenspender und hat einer Frau das Leben gerettet. Er tourt durch ganz Deutschland. In Donaueschingen steht kurzerhand in einem Klassenzimmer.
6000 Kilometer quer durch Deutschland, 42.000 Höhenmeter, 16 Bundesländer und eine persönliche Geschichte, die berührt: Der 22-jährige Phil Weinmann aus Crailsheim ist mit dem Fahrrad unterwegs, um Spenden für DKMS zu sammeln. Am Montag, 15. Juni, machte er Station in Donaueschingen und erzählt, warum ihm diese Mission so wichtig ist.