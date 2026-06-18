Lebensretter auf Rad-Mission: 6000 Kilometer für den guten Zweck mit Halt in Donaueschingen

Phil Weinmann ist Stammzellenspender und hat einer Frau das Leben gerettet. Er tourt durch ganz Deutschland. In Donaueschingen steht kurzerhand in einem Klassenzimmer.

6000 Kilometer quer durch Deutschland, 42.000 Höhenmeter, 16 Bundesländer und eine persönliche Geschichte, die berührt: Der 22-jährige Phil Weinmann aus Crailsheim ist mit dem Fahrrad unterwegs, um Spenden für DKMS zu sammeln. Am Montag, 15. Juni, machte er Station in Donaueschingen und erzählt, warum ihm diese Mission so wichtig ist.

Erst vor drei Jahren entdeckte Weinmann über den Triathlon seine Leidenschaft fürs Radfahren. Heute nutzt er sie für den guten Zweck. Sein Ziel: 30.000 Euro Spenden für die DKMS zu generieren. Am neunten Tag seiner Reise, den er in Donaueschingen verbrachte, hatte er bereits 2000 Euro gesammelt.

Weinmann weiß, wovon er spricht: Als 18-Jähriger hat er selbst Stammzellen gespendet und damit einer Frau in Italien das Leben gerettet. „Das hat mir gezeigt, wie viel ein einzelner Mensch bewirken kann“, sagt er. „Und das Wissen, jemandem damit das Leben gerettet zu haben, ist einfach unbezahlbar.“ Seine Tour versteht er deshalb nicht nur als sportliche Herausforderung, sondern vor allem als Aufruf zur Solidarität und zur Registrierung als Stammzellspender.

Seine Tour führt 6000 Kilometer durch Deutschland, gestartet ist Phil Weinmann in seinem Heimatort Crailsheim. Foto: Anton Schneider

Täglich fährt er 60 bis 70 Kilometer, „aber maximal 100“. Die Herausforderung sei die richtige Dosierung der Kräfte: „Manchmal übernehme ich mich. Die Kunst ist, sich selbst und die Verfassung gut einzuschätzen.“ Seine bisherige Route liest sich wie eine Tour durch den Südwesten: Von Crailsheim ging es über Stuttgart, Herrenberg, Offenburg, Rust und Freiburg weiter nach Grafenhausen, über die Region Feldberg/Schluchsee bis nach Donaueschingen.

Er kommt bei Mario Mosbacher unter

In der Donauquellstadt fand er nicht nur Unterstützung, sondern auch ein interessiertes Publikum. Untergebracht war er bei Mario Mosbacher, Rektor des Fürstenberg-Gymnasiums. Das war einem Zufall geschuldet: „Instagram hat mir ein Reel von ihm in den Feed gespült“, erzählt Mosbacher. „Ich habe ihn dann direkt angeschrieben, da ich seine Aktion super finde, habe mit ihm telefoniert und ihm Obdach angeboten. Alles dem Algorithmus sei Dank.“

Mario Mosbacher (links) und Donaueschingens Tourismusamtsleiter Andreas Haller zeigen Phil Weinmann (Mitte) die Donauquellstadt. Foto: Denise Kley

Der Besuch wurde kurzerhand in den Unterricht integriert: Weinmann berichtete den Schülern von seiner Spendentour und seiner Erfahrung als Stammzellenspender. Parallel dazu wurde gerechnet: Die Klasse bestimmte den Radius seiner Route, ein Praxisbeispiel mit echtem Bezug. „So wird Mathematik greifbar“, sagt Mosbacher.

Minimalistisch unterwegs

Weinmann reist bewusst minimalistisch: mit Zelt, einem Set an Wechselkleidung und kleinem Budget, das sich auf 500 bis 1000 Euro pro Monat erstreckt. Er kauft preiswert in Supermärkten ein und übernachtet im Freien oder bei Menschen, die ihm spontan ein Dach über dem Kopf oder einen Platz im Garten für sein Zelt anbieten. „Das klappt eigentlich immer, manchmal erst beim zweiten Versuch. Aber da muss man einfach ausdauernd sein und darf nach einer Absage nicht aufgeben.“

Nach seiner Tour wird Weinmann nochmals in Donaueschingen vorbeikommen und von seinem Abenteuer berichten. Foto: Denise Kley

Neben seiner Mission nahm er sich auch Zeit für die Erkundung der Stadt: Er besuchte am Sonntag, 14. Juni, das Chorkonzert „Petite Messe solennelle“ in der Stadtkirche, die Fürstenbergischen Sammlungen und das Fürstenberg-Archiv. Eine Stadtführung mit Mosbacher und Tourismusamtsleiter Andreas Haller an den Donauzusammenfluss und durch den Schlosspark rundet seinen Aufenthalt ab.

Bis auf die Zugspitze

Von Donaueschingen ist Weinmann begeistert. „Es ist beeindruckend, wie viel Geschichte und Sehenswürdigkeiten hier auf engem Raum zusammenkommen“, sagt Weinmann. Nach seiner Tour kommt er im Herbst wieder zurück nach Donaueschingen und wird bei einem Vortrag am Fürstenberg-Gymnasium von seinen Erfahrungen berichten.

Bis auf die Zugspitze

Doch die Reise ist noch lange nicht zu Ende: Als Nächstes steuert Weinmann Radolfzell an, bevor es weiter Richtung Bayern und bis auf die Zugspitze gehen soll. Sein ambitioniertes Ziel: Alle 16 Landeshauptstädte Deutschlands mit dem Fahrrad zu erreichen und dabei möglichst viele Menschen für seine DKMS-Mission zu sensibilisieren.

Bis in den Herbst, also rund 2,5 Monate will der Sportmanagement-Student auf dem Fahrrad und für den guten Zweck unterwegs sein. Seine Botschaft: Jeder kann helfen, sei es durch eine Spende oder durch die Registrierung bei der DKMS.

DKMS-Spender werden

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die Blutkrebspatienten durch Stammzellspenden eine zweite Lebenschance ermöglicht. Seit 1991 baut sie ein weltweites Netzwerk von Spendern auf; inzwischen sind über 13 Millionen Menschen registriert und mehr als 130.000 Stammzellspenden vermittelt worden. Wer helfen möchte, kann sich online ein Registrierungsset bestellen, per Wangenabstrich typisieren lassen und so als potenzieller Spender in die Datei aufgenommen werden. Seine Tour dokumentiert Weinmann auf Social Media unter www.instagram.com/phil.weinmann.