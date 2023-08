Wenn Nachbars Hunde in Pfohren ständig bellen

1 Klaus Vollmer in seinem Garten in Pfohren. Der Aufenthalt dort hat sich verändert: Es stinkt und vermutlich etwa sechs Rottweiler nebenan jaulen und bellen. Foto: Guy Simon

Klaus Vollmer aus Pfohren sieht seine Lebensqualität schwinden, weil mehrere große Hunde direkt in der Nähe seines Grundstücks untergebracht sind. Gebell und Gestank sind an der Tagesordnung – und das stört ihn gewaltig.









Klaus Vollmer sieht die Lebensqualität seiner Familie schwinden. Grund sind mehrere große Hunde, die direkt in der Nähe untergebracht sind. Schon über eineinhalb Jahre geht es mittlerweile so. Über diesen Zeitraum hat sich für Klaus und Andrea Vollmer in Pfohren vieles verändert. Und leider nicht ins Positive.