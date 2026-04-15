Lebensmittelwarnung: Krankheitserreger in Salami – Rückruf bei Kaufland gestartet

Salami-Fans aufgepasst: In bestimmten Packungen, die bei Kaufland verkauft wurden, könnten gefährliche Keime sein. Um welches Produkt geht es?
Wer abgepackte fettreduzierte Salami-Scheiben in einer Kaufland-Filiale gekauft hat, sollte ein paar Daten prüfen. Wegen eines Krankheitserregers ruft der Hersteller Carnis Vertriebs GmbH das Produkt K Classic Delikatess Salami 1A fettreduziert (100 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2026, 24.04.2026 und 01.05.2026 zurück. Die Globale Handelsartikelnummer (GTIN) ist 4063367325779.