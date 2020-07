Lebensmittelwarnung Edeka Südwest ruft Leberwurst mit Kalbfleisch zurück

Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Juli 2020 und der Chargen-Nummer 20162. Die Leberwürste wurden über die Bedientheke in Märkten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in Südhessen und angrenzenden Teilen Bayerns verkauft. Die Website lebensmittelwarnung.de wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Braunschweig betrieben.