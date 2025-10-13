Lebensmittelwarnung: Alnatura ruft Räuchertofu zurück

1 Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.







Link kopiert



Darmstadt - Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht ausreichend erhitzt worden und die Haltbarkeit könne nicht sicher gewährleistet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt.