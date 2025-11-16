Lebensmittelvergiftung?: Nach Tod von drei Deutschen in Istanbul gerät Hotel in Fokus

Woran starben Mutter und Kinder aus Hamburg in ihrem Urlaub? Neue Fälle von mutmaßlicher Vergiftung in Istanbul bringen die Ermittler auf eine neue Spur.
Istanbul - Im Istanbuler Vergiftungs-Fall gerät das Hotel der Familie in den Fokus der Ermittlungen. Nachdem eine Hamburger Mutter und ihre beiden Kinder starben und zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nahm die Polizei am Samstag drei weitere Verdächtige fest, darunter ein Verantwortlicher des Hotels im Stadtteil Fatih.