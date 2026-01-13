Lebensmittelpreise: Deutschland-Korb - was Rewe, Aldi & Co. dazu sagen

Lebensmittel sind seit 2020 deutlich teurer geworden. Die SPD fordert: Supermärkte und Discounter sollen einen Korb mit günstigen Grundnahrungsmitteln anbieten.
Berlin/Köln - Wegen der stark gestiegenen Lebensmittelpreise sollen Handelsketten nach dem Willen der SPD in ihren Filialen einen "Deutschland-Korb" freiwillig anbieten. Dabei handelt es sich um einen Warenkorb mit günstigen, preisstabilen Grundnahrungsmitteln aus deutscher Produktion. Ziel soll es sein, Verbraucher zu entlasten. Wie reagieren Discounter und Supermärkte auf diesen Vorschlag?