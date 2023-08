Im Ausschuss für Umwelt und Technik gingen die Meinungen auseinander. Insbesondere die Kosten für den Umbau – diese werden aktuell auf rund 200 000 Euro netto geschätzt – lassen manche am Sinn des Vorhabens zweifeln.

Er habe Bammel, bekannte Erich Fehrenbacher, eine riesige Summe für den Umbau auszugeben. Schließlich bestehe das Risiko, dass die Betreiber nach fünf Jahren Lauterbach wieder verließen. In den vergangenen Wochen habe er sich mit vielen Lauterbachern, aber auch einem Filialleiter eines Lebensmittelmarktes in Schramberg unterhalten: „Lauterbach ist zu nahe an Schramberg für einen eigenen Markt“, habe er dort zu hören bekommen, so Fehrenbacher. Daher sprach er sich dafür aus, ein Stimmungsbild bei der Bevölkerung einzuholen.

Je größer, desto wirtschaftlicher

„Kommen die Leute? Ich meine nein“, bekannte er. „Ich sage ja“, hielt die potenzielle Betreiber des Dorfladens, Janine Timm, entgegen. Sie verwies auf andere Standorte, an denen ähnliche Märkte betrieben werden. Diese seien in Orten wirtschaftlich, die deutlich weniger Einwohner als Lauterbach hätten. Daher habe sie hier wenig Bauchschmerzen.

Stefan Weinmann sah es so: „Der Laden ist das wichtigste Projekt für Lauterbach. Das Gebäude gammelt schon seit Jahren vor sich hin“, sagte er. Nun habe man einen schönen Rathausplatz und man sollte die wohl letzte Chance auf einen Einkaufsmarkt in Lauterbach nutzen. „Das ist Lebensqualität und gehört in den Ort“, bekräftigte Bernd Degner.

„Je mehr Quadratmeter, desto langlebiger ist das Ganze“, sagte Janine Timm. Wenn mehr Artikel angeboten werden könnten, müsse niemand mehr aus der Gemeinde heraus, um seine Einkäufe zu erledigen. Zudem lasse sich solch ein Markt mit jedem zusätzlichen Quadratmeter wirtschaftlicher betreiben.

Containerlösung fürs WC denkbar

Insbesondere ging es um das derzeitige Behinderten-WC, das nach Wunsch der Betreiberin besser verlagert werden sollte, um mehr Platz zu schaffen. Die beiden weiteren WCs könnten dann zu einem Personal-WC umgebaut werden.

Inklusive WC komme man so auf eine Fläche von etwa 140 Quadratmetern, rechnete Architekt Jürgen Bihlmaier vor. Zum Vergleich: In Tieringen im Zollernalbkreis wird ein ähnlicher Markt mit einer Größe von 100 Quadratmetern betrieben – der Ort hat aber nur knapp über 1000 Einwohner und ist damit deutlich kleiner als Lauterbach.

Bihlmaier schlug eine Containerlösung für das öffentliche WC vor. Einen solchen Container bekomme man ab 22 000 Euro. „Das ist ja geschenkt“, meinte Stefan Weinmann, zumal das derzeitige Behinderten-WC untauglich sei und für das öffentliche WC ohnehin schon 92 000 Euro im Haushaltsplan enthalten seien. „Es braucht was Besseres und Größeres“, sagte er.

Neue Fliesen und eine Klimaanlage

Dann könne, ergänzte Janine Timm, die Fläche des derzeitigen Behinderten-WCs als Lager genutzt werden. Sonst wäre dieses einen Stock tiefer und müssten vom Personal immer hoch- und runtergefahren werden. Da ohnehin wenig Personal eingeplant sei, wäre das problematisch.

Bihlmaier verwies auf eine Vielzahl an Arbeiten, die für den Betrieb des Lebensmittelmarktes erledigt werden müssten: neue Fliesen und elektrische Leitungen, der Einbau einer Klimaanlage und einer neuen Decke.

Heute müsse zunächst einmal festgestellt werden, wie das Baugesuch aussehen solle, sagte Bürgermeister Jürgen Leichtle. Der Tenor gehe zur Verlagerung des bisherigen Behinderten-WCs, die hinteren WCs könnten als Personal-WC genutzt werden.