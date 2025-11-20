Lebensmittelkontrollen: Warum die Ekel-Alarm-Fälle im Kreis Rottweil zurückgehen

Ekel-Alarm gab es schon einige Male im Kreis Rottweil, wenn Lebensmittelkontrolleure auf Missstände gestoßen sind. In letzter Zeit ist es aber ruhig geworden. Wir fragen nach, warum.
Krabbeltiere, Gammelfleisch, Schimmel: Die Lebensmittelkontrolleure im Kreis Rottweil haben schon häufig erschreckende Verstöße festgestellt und diese veröffentlicht. In jüngster Zeit gab es jedoch spürbar weniger Einträge. Wir wollen wissen: Liegt das daran, dass weniger kontrolliert wird, oder gibt es bei Produzenten und Anbietern tatsächlich kaum mehr etwas zu bemängeln in Sachen Hygiene?