Lebensmittelkontrolleure des Kreises besuchten kürzlich unangemeldet die Metzgerei in der Weidenbächlestraße und schauten sich ganz genau um. Das Ergebnis ist eine Liste an Mängeln, die auf der Verbraucherinformationsseite des Landes nachzulesen sind.

Die Kritik der Kontrolleure: In den Betriebsräumen würden „verschiedene Lebensmittel unter nicht akzeptablen hygienischen Bedingungen gelagert, so dass sie einer nachteiligen Beeinflussung ausgesetzt“ seien. Als Beispiel werden eine „offene Lagerung von Fleisch neben gesplitterten Kunststoffkisten“ und angeschnittene offene Wurst genannt, die mit der offenen Schnittfläche „direkt an der schmutzigen Kühlhauswand lagerte“.

„Bodenabläufe mit Lebensmittelresten altverschmutzt“

Damit nicht genug: „Sämtliche Bodenabläufe waren mit Lebensmittelresten altverschmutzt. Die Handwaschgelegenheit war defekt. Während der Kontrolle lief eine Schabe an der Wand hoch“, heißt es weiter in dem Bericht der Kontrolleure. Verschiedene Bedarfsgegenstände mit direktem Lebensmittelkontakt wie Messer, Speckschneider, Tumbler und Abschwartmaschine seien „mit alt anhaftendem Schmutz verunreinigt“. Der Auslassring des Fleischwolfes sei an der Außenkante stark verrostet. Die Crashmaschine sei im Innenraum mit einem schmierigen Film verunreinigt. Zum Schluss der Liste wird auf vorausgegangene Kontrollen hingewiesen: „Die oben genannten Mängel wurden teilweise bereits bei der Kontrolle am 26. Januar wiederholt festgestellt.“

Metzgermeister Jürgen Hodler ist entsetzt über die Darstellung und möchte die Vorwürfe im Gespräch mit unserer Redaktion entkräften. „Das waren alles nur Bagatellen, die schon lange behoben sind.“ Bei den „gesplitterten Kunststoffkisten“ habe es sich um eine Kiste im Gefrierraum gehandelt, die einen Riss am Griff hatte. Die Kiste sei geleert und dann entsorgt worden. Die Kühlhauswand sei „natürlich sauber“ gewesen. Geringe Ablagerungen an der Eismaschine seien im Bereich der Kühlaggregate gewesen, wo gar nicht die Gefahr bestehe, dass sie an Lebensmittel gelangen könnten.

Die beiden Kontrolleure seien gegen 10 Uhr gekommen, als die Mitarbeiter der Metzgerei „mitten am Arbeiten“ waren. Der Boden und die Bodenabläufe würden nach der Arbeit am Mittag gereinigt. Die Vorwürfe von anhaftendem Schmutz möchte Hodler auch nicht gelten lassen. „Wenn ein Messer gerade in Gebrauch ist, dann ist es nicht ganz sauber.“ Ein „bisschen Flugrost“ an dem gusseisernen Teil des Fleischwolfes ergebe sich schnell, wenn es ein paar Tage nicht in Gebrauch sei.

„Geschäft seit über 60 Jahren und noch nie etwas gehabt“

Wenn am Sonntagabend Schweine angeliefert würden, könnten die Tiere auch mal eine Schabe mit in den Betrieb bringen. Die Schweine würden ja vom Stall zur Metzgerei transportiert. Aber die Metzgerei habe kein Schabenproblem. Die Vorwürfe der „zwei neuen“ Kontrolleure empfindet Hodler als Schikane. „Wir haben das Geschäft seit über 60 Jahren und noch nie etwas gehabt.“

Unter wirtschaftlichem Druck

Bilanz

Als Fachmetzgerei hat man keinen leichten Stand, meint Jürgen Hodler von der Metzgerei Hodler und verweist auf die in den vergangenen Jahren zugenommene Konkurrenz durch Fleischtheken von Discountern. Angesichts der aktuell höheren Inflation würden die Leute mehr sparen, was sich laut Hodler ebenfalls negativ auf den Umsatz auswirkt. Aber das höre er auch von anderen Metzgern. Außerdem sei die Nachfrage nach Fleisch zurückgegangen. „Wir merken, dass die Leute weniger Fleisch essen.“ Das allgemein diskutierte Thema Personalmangel macht auch vor der Metzgerei nicht halt. Wegen Personalknappheit überlegt Hodler, den Betrieb einzuschränken, vielleicht das Ladengeschäft zu schließen und nur noch mit seinem Marktmobil unterwegs zu sein. Der 64-Jährige hat nach eigener Auskunft schon seit Jahren nach einem Nachfolger für den Betrieb gesucht, bislang vergeblich. Die Geschichte der Metzgerei Hodler reicht ins Jahr 1958 zurück, als Johann und Lieselotte Hodler die Metzgerei Schatz in St. Georgen übernommen hatten. Seit 1994 führt Sohn Jürgen Hodler das Familienunternehmen.