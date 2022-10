1 Die Netto-Filiale in Zimmern rückt zum wiederholten Male wegen fauligem Obst und Gemüse ins Rampenlicht. Foto: Otto

Faulender Snacksalat, schimmelnde Zucchini und matschige Bananen – in der Gemüse- und Obstabteilung der Netto-Filiale hat die amtliche Lebensmittelüberwachung zum wiederholten Mal unappetitliche Funde gemacht, wie nun bekannt wurde.















Zimmern o.R. - Das Veterinär- und Verbraucherschutzamt hatte in der Zimmerner Netto-Filiale bereits Anfang des Jahres Kontrollen durchgeführt und damals Obst und Gemüse mit Fäulnis sowie Blau- und Schwarzschimmel entdeckt. Im Juli folgte dann eine weitere Kontrolle der Lebensmittelüberwachung bei der "für den Verzehr durch den Menschen ungeeignetes Obst und Gemüse zu Verkaufszwecken bereitgehalten" worden sei, wie es in der Veröffentlichung auf der Seite des Veterinär- und Verbraucheramts heißt. Die Beanstandungen der Kontrolleure reichen von fauligen Zucchini über schimmlige Kirschen bis hin zu matschigen Bananen und verpackten Snacksalat mit Fäulnis.

"Es finden strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen inklusive täglicher Frisch-Kontrollen über alle Prozessschritte vom Feld bis zur Filiale statt", betonte die Pressestelle von Netto im März gegenüber unserer Redaktion.

Das sagt das Unternehmen

Wir haben sie nun erneut um eine Stellungnahme zu den Ekelfunden gebeten. Diese teilt mit: "Wir bedauern es sehr, dass es zu Abweichungen unseres Qualitäts- und Frischeanspruchs gekommen sein soll. Das entspricht nicht unseren Unternehmensvorgaben. Unsere standardmäßigen Kontrollen werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich sehr gewissenhaft durchgeführt." Die Mitarbeiter vor Ort würden nochmals bezüglich der Frische-Kontrollen sensibilisiert. Zusätzlich seien die internen Qualitätskontrollen verstärkt worden.

Wenn in den Filialen alles rund läuft, sei der normale Vorgang dieser: "Alle Obst- und Gemüseartikel werden bis zu sechs Mal die Woche an unsere Logistikzentren ausgeliefert. Unsere geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren unsere Frischeartikel nach Wareneingang in den Logistikzentren täglich. Von hier aus liefern wir die Erzeugnisse montags bis samstags an die zugeordneten Netto-Filialen aus. In den Filialen kontrollieren unsere Filial-Teams zusätzlich mehrmals täglich die Frische und Qualität unserer Obst- und Gemüseartikel."

Ob die Sensibilisierung des Personals im Zimmerner Netto diesmal dazu beiträgt, dass sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederholt, oder ob letztlich Personalprobleme auf die Beanstandungen durch die Kontrolleure zurückzuführen sind, darauf gab es von Seiten des Unternehmens keine Antwort.