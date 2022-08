1 Ein Lebensmittelkontrolleur während einer Prüfung Foto: Symbolfoto: Anspach















Link kopiert

Bad Peterstal-Griesbach - Normalerweise macht das renommierte Hotel Dollenberg in Bad-Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) positive Schlagzeilen – etwa wenn dessen Retaurant »Le Pavillon« Jahr für Jahr zwei »Michelin«-Sterne bestätigt bekommt. Jetzt aber ist eine Dollenberg-Dependance – die nicht weit vom Haupthaus entfernte Renchtalhütte – in die Kritik geraten.



Vom Ortenauer Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung gab es anlässlich einer Kontrolle Ende Juni auf die Finger. Gleich neun Punkte hatten die Kontrolleure in der Küche des malerisch an den Schwarzwaldhängen gelegenen Ausflugsrestaurants zu beanstanden.



In dem von der Behörde im Netz offiziell veröffentlichten Protokoll ist unter anderem die Rede davon, dass Kühl- und Tiefkühlschubladen »teilweise unsauber und schmierig verschmutzt« gewesen seien. »Lebensmittel hatten teilweise direkten Kontakt mit den Verschmutzungen«, schreiben die Kontrolleure.

Darüber hinaus seien in der Dunstabzugshaube »starke ältere Fettablagerungen« zu erkennen gewesen. Zudem hätten sich hinter und unter einem Konvektomaten auf dem Fußboden »Ansammlungen von trübem schmierigem Wasser« gebildet. Im Kühlraum sei verzehrfertiger Hartkäse ungeschützt auf unsauberen Regalböden gelagert worden. Auch baulich gab es Beanstandungen: So seien in der Küche verzehrfertige Bratkartoffeln ungeschützt vor einem verschlissenen Fensterrahmen aufbewahrt worden, von dem sich bereits »kleine Materialteilchen« gelöst hätten.



Dollenberg-Chef Meinrad Schmiederer zeigt sich auf Anfrage unserer Redaktion hörbar angefasst: »Was soll ich sagen – es ist ein amtlicher Bericht, in dem wir nicht gut wegkommen.« Allerdings betont der Gastronom auch, dass das Protokoll einige Punkte aufführe, die er weniger gravierend sieht als die Behörde, und das Ergebnis einer zweiten Nachprüfung am 11. August »einwandfrei« gewesen sei. Bei einer ersten Nachschau Anfang August waren die Kontrolleure nach eigenen Angaben noch nicht ganz zufrieden gewesen.



Schmiederer sagt, er habe nach dem Behördenärger personelle Konsequenzen in der Renchtalhütte gezogen. »Natürlich haben wir sofort reagiert«, erklärt der Ressort-Chef, »unsere Gäste konnten und können sich immer auf die bekannte Dollenberg-Qualität verlassen.« In diesem Zusammenhang macht Schmiederer auf ein bekanntes Problem in der Gastronomie aufmerksam: Auch für Top-Adressen werde es zusehends schwierig, gutes Personal zu finden.