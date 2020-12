Lebensmittelhandel in Rottweil Kürzere Öffnungszeiten wegen Ausgangssperre

Jetzt hat das Ausgangsverbot seit Samstag dazu geführt, dass er den Ladenschluss von 21 Uhr auf 19.45 Uhr vorgezogen hat. Eine Pflicht für ihn, wann er zu schließen hat, gibt es nicht. Aber natürlich gilt es, sich den neuen Gegenbenheiten anzupassen. Und er betont: "Es war angesichts der Zahlen absolut notwendig, dass etwas gemacht wird."

Leider, so seine Erfahrung, halten sich 95 Prozent der Menschen zwar diszipliniert an alle Regeln zur Eindämmung des Virus – "aber fünf Prozent eben leider nicht. In seinem Markt lässt er als Hausherr beispielsweise keine Ausnahmen von der Maskenpflicht zu. "Diese 20 Minuten während des Einkaufs sind jedem zuzumuten."

Drei Schließtage in Folge

Natürlich sei man froh, dass der Lebensmittelhandel im Gegensatz zum normalen Handel überhaupt geöffnet sein kann. Ein "Grund zum Jubeln" sei das Ganze aber dennoch nicht. "Jeder kommt an die Belastungsgrenze." Und eine gute Stunde weniger Öffnungszeit am Abend bedeute nicht, dass die Mitarbeiter weniger arbeiten. Auch in kürzerer Zeit müssen alle Waren versorgt, alle Kunden bedient werden. "Wir geben alle unser Bestes", so Maier, der betont: "Die Warenversorgung ist absolut gesichert."

Ausgerechnet tritt in diesem Jahr nun ein, was schon 2015 der Fall war: Am 24. Dezember hat der Lebensmittelhandel letztmals vor Weihnachten geöffnet – das Culinara beispielsweise bis 14 Uhr. Dann folgen mit den beiden Feiertagen und einem Sonntag ausnahmsweise gleich drei Schließtage.

Maier rät zwar keineswegs zu "Hamsterkäufen", aber dazu, nicht alles auf den letzten Tag zu legen, sondern die Grundversorgung und das, was nicht frisch gekauft werden muss, schon vorher zu besorgen. Und natürlich gelte es auch aktuell, die bekannten Stoßzeiten zu meiden und in der Frühe – geöffnet ist schon ab sieben – oder gegen Abend zu kommen.

Appell an die Kunden

Auch die Kaufland-Kette appelliert: "Unsere Kunden können uns aktiv unterstützen, indem sie insbesondere in diesem Jahr ihre Weihnachtseinkäufe schon frühzeitig sowie unter der Woche erledigen." Man stehe derzeit in allen Bundesländern mit den Behörden in Kontakt und setze alles daran, "die regional unterschiedlichen Verordnungen zeitnah und pragmatisch umzusetzen", heißt es auf Nachfrage bei der Pressestelle. Aufgrund der in Baden-Württemberg seit Samstag geltenden Ausgangsbeschränkung schließe man die Filialen seither um 20 Uhr.

Durch die großen Verkaufsflächen seien die maximal erlaubte Kundenanzahl sowie die Mindestabstände in der Regel einzuhalten. Man habe beispielsweise auch an Ostern bereits Tage mit hoher Kundenfrequenz gut gemeistert. Zudem hätten die Abstands- und Hygienemaßnahmen gut eingespielt.

Detlev Maier, der Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins ist, zeigt sich im Gespräch am Dienstagvormittag gespannt auf die neuen Verordnungen und betont: "Es ist wichtig für den Einzelhandel, dass dort die Abholung von bestellten Waren bei den Geschäften erlaubt bleibt." Später am Tag wird bekannt: Es wird im Handel verboten. Und Maier hält auch Branchen wie beispielsweise Baumärkte durchaus für systemrelevant. Schließlich müsse auch der Privatmann in so einer langen Zeit – und wenn nicht so schnell ein Handwerker zu haben ist – womöglich mal etwas richten.

Disziplin ist angesagt

Es ist wie es ist. Es sei nun von allen Disziplin verlangt, sagt Maier. Darauf hoffen auch die Behörden. Das gilt nicht nur fürs Einkaufen – sondern auch fürs Feiern zuhause.