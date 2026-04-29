Lebensmittelhandel: Aldi Nord legt beim Umsatz deutlich zu - ein starkes Jahr

Mehr Kunden, mehr Marktanteile: Der Discounter ist außerordentlich zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2025. Aldi Nord kann dabei womöglich auch von einem allgemeinen Trend profitieren.
Essen - Der Discounter Aldi Nord hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die gruppenweiten Handelserlöse stiegen nach vorläufigen Ergebnissen um 7,4 Prozent auf mehr als 31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Auf dem Heimatmarkt Deutschland verzeichnete Aldi Nord ein Plus von 5,9 Prozent.