Der Krieg im Iran trifft die Ärmsten der Welt: Die Exportbeschränkungen von Gas bremsen die Produktion von Dünger – das kann fatale Folgen für Millionen von Menschen haben.
Washington - Steigende Düngermittelpreise bedrohen nach Angaben der Weltbank die sichere Lebensmittelversorgung von Millionen von Menschen. Die Preise dürften im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent steigen, heißt es in einem Rohstoffbericht des Instituts. Bauern stünden vor der Herausforderung, für Dünger so viel zu bezahlen wie seit 2022 nicht mehr – damals hatte der Beginn des russischen Angriffskrieges ebenfalls zu einer Energiekrise geführt und Hungersnöte weltweit verschärft.