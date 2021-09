Brand in Brigachtal Heu-Unterstand steht in Flammen

Langwierige Löscharbeiten waren die Folge eines größeren Brandes am frühen Donnerstagmorgen in Brigachtal. Im Ortsteil Klengen stand um kurz vor 5 Uhr ein offene Lagerhalle mitsamt Heu und landwirtschaftlichem Gerät in Flammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei weit über 100.000 Euro.