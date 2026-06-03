Lebensmittel: Regallücken bei Tofu – Nachfrage übersteigt Produktion

Proteinreiche Produkte sind gefragt. Das spüren derzeit auch Tofu-Fans. Bei Supermärkten und Discountern ist das Lebensmittel manchmal knapp. Besserung ist vorerst nicht in Sicht.
Köln/Freiburg - Wer in diesen Tagen nach Tofu sucht, wird nicht immer fündig. In Lebensmittelgeschäften in Deutschland sind unterschiedlich große Regallücken zu beobachten. Die Warenverfügbarkeit sei eingeschränkt, sagt ein Sprecher des Handelskonzerns Rewe. "Ein Grund ist die rasant gestiegene und nach wie vor sehr hohe Nachfrage."