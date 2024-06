Lebensmittel: Özdemir für kleine Mehrwertsteuer-Anhebung bei Fleisch

1 Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir beim Deutschen Bauerntag in Cottbus. Im Fokus stehen die angespannte Lage der Landwirtschaft und Rufe nach weiteren Entlastungen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Nach den Traktoren-Protesten im Winter gegen die Agrarpolitik stellt sich der Minister beim Bauerntag. Eine Idee der Branche, die auch Supermarktkunden betreffen könnte, nimmt er direkt auf.









Link kopiert



Cottbus - Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt sich für eine leichte Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleisch ein, um den Umbau der Tierhaltung zu höheren Standards zu finanzieren. Der Grünen-Politiker griff am Donnerstag beim Deutschen Bauerntag in Cottbus einen Vorschlag des Bauernverbands auf: "Ich bin bereit dazu." Es gehe darum, die Steuer nicht auf den vollen Satz, aber um einige Punkte anzuheben. Zugleich solle die Politik eine Vereinbarung treffen, "dass dieses Geld ausschließlich in der Tierhaltung landet für den Umbau der Ställe, für höhere Haltungsformen". Von Verbraucher- und Umweltschützern kam ein geteiltes Echo.