Lebensmittel: Nachfrage nach Bioprodukten boomt - Anbau kommt nicht nach

Besserer Geschmack, weniger Schadstoffe: Die Nachfrage nach Bioprodukten boomt trotz höherer Preise. Aber zu wenige Landwirte in Deutschland bauen nachhaltig an.
Nürnberg - Der Markt für Bioprodukte in Deutschland boomt. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln sei in Deutschland im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent auf 18,23 Milliarden Euro gewachsen, teilte der Bio-Spitzenverband BÖLW mit. Die Öko-Anbaufläche sei dagegen nur um 1,1 Prozent gewachsen. Der Bio-Anteil an der Gesamtfläche in Deutschland betrage 11,7 Prozent. Damit wirtschafte jeder siebte Hof in Deutschland ökologisch.