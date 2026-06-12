Am 24. Juni endet traditionell die Saison für den deutschen Spargel. Im Mai erreichten die Preise die Tiefphase der Saison. Wie es nun zum Ende hin aussieht.

Bruchsal - Kurz vor Ende der Saison ziehen die Preise für deutschen Spargel laut Experten wieder an: Für 500 Gramm deutschen weißen Spargel zahlten Verbraucher in den Supermärkten Anfang dieser Woche je nach Sortierung zwischen 4,06 Euro und 6,29 Euro, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mitteilte. In der Vorwoche lagen die Preise demnach noch bei 3,49 bis 5,99 Euro. Die Saison läuft traditionell noch bis zum 24. Juni, dem Johannistag.

Laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) war die Saison witterungsbedingt teilweise eine Herausforderung. Die kalten und kühlen Nächte im Frühjahr hätten das Wachstum zu Beginn der Saison immer wieder ausgebremst, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Dadurch habe die Saison nur zögerlich an Fahrt aufgenommen. Während der heißen Tage zu und nach Pfingsten seien die Betriebe wiederum sehr gefordert gewesen, guten Spargel zu produzieren.

Preise lagen oft leicht über dem Vorjahr

Die Verbraucherpreise für deutschen weißen Spargel lagen laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft überwiegend auf Vorjahresniveau. In mehreren Wochen wurden demnach leicht höhere Preise als im Vorjahr verzeichnet - und auch höhere Preise als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

"Sorge bereitet jedoch weiterhin der starke Anstieg der Produktionskosten bei gleichzeitig hohem Preisdruck im Handel", sagte Simon Schumacher, Vorstandssprecher des VSSE. "Aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit und ungelöster Nachfolgefragen werden weitere landwirtschaftliche Betriebe ihre Produktion aufgeben müssen."