„Blitzermarathon“ in Schramberg Auf der Steige viele zu schnell

Auch in Schramberg gab es in der vergangenen Woche beim „Blitzermarathon“ einige Verkehrssünder, die in die Gesamtsumme von 13 000 mit einfließen, die am Samstag das Innenministerium in Stuttgart für Baden-Württemberg meldete.