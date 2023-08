Eine illustre Runde hat sich am Dienstagnachmittag vor dem Firmensitz der Bäckerei Saur in der Horber Weberstraße 6 auf dem Hohenberg getroffen. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte sich zu einem Gespräch über die Ausbildung im Bäckerhandwerk angemeldet.

Ein Thema, das Handwerkskammer-Chef Joachim Eisert ebenso interessierte, wie Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP) und den Landtagsabgeordneten Uwe Hellstern (AfD).

Bei diesem Besuch ging es im Wesentlichen darum, wie man für die offenen Lehrstellen in den lebensmittelverarbeitenden Betrieben Bewerber findet und wie man die Ausbildung heute attraktiv machen kann.

Joachim Eisert fragte sich bereits im Vorgespräch, wo denn die ganzen jungen Leute sind, die in den letzten Monaten die Schulen verlassen haben. Er sprach von einem regelrechten Bewerber-Einbruch der bei den Handwerksberufen, zu denen auch der Bäcker zählt, zu vermelden sei. „Für das kommende Ausbildungsjahr sind 73 500 Stellen in Baden-Württemberg gemeldet, 38 000 – also knapp die Hälfte – sind noch nicht besetzt“, entnahm die Ministerin dazu ihren Unterlagen.

„Früher hieß es, der Bäckerberuf wird schlecht bezahlt und hat beschissene Arbeitszeiten – doch das stimmt schon lange nicht mehr“, räumte Alexander Saur mit einem Vorurteil auf, das sich nach wie vor hartnäckig hält. Alexander Saur führt zusammen mit seinem Bruder Matthias das Familienunternehmen in dritter Generation im operativen Geschäft.

„Durch lange Teigruhezeiten und gute Vorbereitung sind nachts nur noch wenige Mitarbeiter in der Backstube. Unser Hauptgeschäft beginnt ab 6 Uhr in der Frühe und unsere produzierenden Mitarbeiter sind gegen 14 Uhr zu Hause“, machte er an einem Beispiel klar.

Für die Lehrlinge bedeutet dies, dass ihr Arbeitstag zwischen 6 Uhr und 8 Uhr, je nachdem, wie lange ihr Anfahrtsweg ist, in der Früh beginnt und am Nachmittag endet.

Die Ausbildung ist für die Ministerin ein hohes Gut

Im Verkauf sieht es etwas anders aus. Doch hier können die Schichten auch anders eingeteilt werden.

Um diese Informationen auch nach außen, hauptsächliche in die Schulen des Landkreises Freudenstadt zu tragen, beschäftigt Saur mit Xenia Hauck eine eigens ausgebildete Ausbildungsbotschafterin. Sie macht mit Vorträgen, aber auch praktischen Beispielen, Werbung für das Bäckerhandwerk.

Die Ministerin wertete die Ausbildung als hohes Gut, denn ohne fundierte Ausbildung gäbe es keine Fachkräfte, so ihre Einschätzung. Und gerade durch sein duales System sei Deutschland ein Vorbild, glaubt die Ministerin, die das Engagement von Betrieben in die Ausbildung zu investieren, sprich Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, auch als Kulturauftrag sieht, der von ihrem Ministerium in unterschiedlicher Weise unterstützt wird. Dazu gehören Investitionsprogramme, um den ÖPNV gerade in ländlichen Gebieten auszubauen. Aktuell scheint von diesen Programmen aber noch nicht sehr viel in der Region angekommen zu sein.

Zwei Stunden mit dem ÖPNV zur Berufsschule

Die 17-jährige Hanna Schiebel aus Weitingen macht derzeit bei Saur ein Konditorinnen-Lehre und muss jede Woche eine Fahrzeit von jeweils zwei Stunden pro Strecke in Kauf nehmen, um in die Berufsschule nach Stuttgart zu kommen. Ein Umstand, den auch Uwe Hellstern bemängelte. Für ihn ist die Mobilität auf dem Land ein wichtiges Kriterium für die Berufswahl. „Ohne gute Infrastruktur läuft hier gar nichts“, so seine Überzeugung.

Echte Lösungen für die vordringlichen Probleme in der Gewinnung von Auszubildenden hatte die Wirtschaftsministerin zwar nicht im Gepäck, dafür zeigte sie sich bei dem Termin sehr interessiert und machte aus ihrer Vorliebe für Laugengebäck keinen Hehl.

Das ist die Bäckerei Saur

Gründung

Die Bäckerei Saur wurde 1955 von Karl Saur in der Horber Hirschgasse gegründet. Aus kleinen Anfängen wurde eine große Bäckerei mit 150 Angestellten und 17 Filialen.

Selbst gemacht

Alles wird im Betrieb hergestellt. Selbst die aufwendigen Teige für die Croissants oder die Marmelade für die „Gsälzküchle“ sind selbst gemacht. Keine Backmischungen oder Fertigprodukte kommen zum Einsatz.

Tradition

heißt aber nicht Stillstand. „Wir setzen dort Maschinen ein, wo es die Bäckerhand nicht besser machen kann, umso Zeit für andere Tätigen zu gewinnen“, erklärte Matthias Saur dem Gast aus Stuttgart. Als Beispiel nannte er den Brezelknoten.

Künstlichen Intelligenz

Auch die KI hat Einzug in die Backstube gehalten. „Mit Analyseprogrammen, die Parameter wie Wetter, Sonn- und Feiertage und vielem mehr durchrechnen, können wir unseren Bedarf genauer vorkalkulieren“, so Matthias Saur.

Ausbildung

Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt heute sechs Azubis in der Produktion und sieben im Verkauf. Saur bietet seinen Lehrlingen eine 35 Stunden-Woche, Essensgutscheine, Leistungsprämien und überdurchschnittliche Bezahlung.

