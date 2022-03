Frauen auf der Flucht „Freier in Deutschland freuen sich auf Ukrainerinnen“

Helferinnen berichten, dass sich an deutschen Bahnhöfe dubiose Personen herumtreiben, die Frauen aus der Ukraine einen Schlafplatz anbieten. Sabine Constabel vom Verein Sisters über die Gefahr für Geflüchtete, in die Hände von Menschenfängern zu geraten – und was dagegen nun getan werden muss.