Lebensmittel-Challenge: Jetzt sind die jungen Hobbyköche in Freudenstadt gefragt

Die „deutsch-französische Lebensmittelretter-Challenge“ geht in die zweite Runde. Die Stadt Freudenstadt ruft zur Teilnahme auf.
Die „deutsch-französische Lebensmittelretter-Challenge“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg geht in die zweite Runde. Die Stadt Freudenstadt, auf diesem Gebiet im Schulterschluss mit ihrer französischen Partnerstadt Courbevoie besonders engagiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ruft ihre jungen Einwohner zur erneuten Teilnahme auf.