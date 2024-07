Lebensmittel: Bio-Anbaufläche 2023 etwas gewachsen

1 Der Bio-Anteil der Agrarflächen wächst weiter leicht. Foto: Arne Dedert/dpa

Viele Supermarktkunden greifen zumindest ab und zu gerne mal zu «Bio» - bei Gurken, Eiern oder Milch. Wie sieht es mit Umstellungen bei den Bauern aus?









Berlin - Die ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter gewachsen, bei den Bio-Höfen gab es aber einen Dämpfer. Der Bio-Anteil an der gesamten Landwirtschaftsfläche stieg auf 11,4 Prozent, wie das Bundesagrarministerium in Berlin mitteilte. Das waren rund 29.000 Hektar oder 0,2 Prozentpunkte mehr als 2022.