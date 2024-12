Lebensmittel: Bauernpräsident: Keine sinkenden Butterpreise zu erwarten

1 Bauernpräsident: Vorerst keine Entspannung bei Butterpreisen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Vor Weihnachten noch Plätzchen backen? Das dürfte aktuell teuer werden, denn die Butterpreise sind hoch. Warum das wohl auch erst mal so bleibt.









Stuttgart - Wer Weihnachtsplätzchen backt, muss für eine Zutat gerade tief in die Tasche greifen: Butter. Bauernpräsident Joachim Rukwied rechnet hier zunächst mit keiner Entspannung für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. "Im Moment gehen wir nicht von rückläufigen Preisen aus, aufgrund der Milchpreisentwicklung", sagte Rukwied in Stuttgart.