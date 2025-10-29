Lebensmittel: Aldi, Lidl, Rewe & Co. senken den Butterpreis erneut

1 Ende 2024 kostete ein Päckchen Butter 2,39 Euro, nun sind es nur noch 1,39 Euro. Foto: Monika Skolimowska/dpa Noch Anfang 2025 mussten Verbraucher für Butter tief in die Tasche greifen, jetzt wird sie immer billiger. Eine Expertin erklärt warum.







Link kopiert



Bonn - Der Butterpreis im Einzelhandel fällt auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Supermarktketten und Discounter reduzieren den Betrag für ein 250-Gramm-Päckchen Deutsche Markenbutter ihrer Eigenmarken in dieser Woche um weitere 10 Cent auf 1,39 Euro. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Butterprodukte sollen günstiger werden. Erst im September hatten die Händler ihre Preise zweimal gesenkt.