Lebenslanges Leben in Oberreichenbach: Pflege vor Ort ist längst nicht vom Tisch

1 Sich in einem Pflegeheim gut aufgehoben zu wissen –­ idealerweise im eigenen Wohnort – ­ist vielen Senioren sehr wichtig. Foto: © Robert Kneschke - stock.adobe.com/Robert Kneschke

Die Pläne für ein eigene Einrichtung sind zwar geplatzt wie eine Seifenblase, vom Tisch ist die wohnortnahe Versorgung aber deshalb noch lange nicht – das sagt Bürgermeister Johannes Schaible zu dem Thema.









Schon lange gab es Pläne für ein Pflegeheim im Ort. Erste Überlegungen für eine solche Einrichtung kamen 2016 und 2017 auf, um den Bewohnern das lebenslange Leben im eigenen Ort zu ermöglichen. Im September 2020 standen die Chancen für eine Betreuungseinrichtung so gut wie nie zuvor und von der Gemeindeverwaltung wurden konkrete Pläne für das Grundstück an der Ecke Weinstraße/Wildbader Straße präsentiert. Oliver Zajac, Betreiber des Haus Tanneck in Schömberg und Besitzer des Haus Nagoldtal in Hirsau, trat damals als Investor auf, gab 150 000 Euro an Planungskosten für sein neues Projekt in Oberreichenbach aus.