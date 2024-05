1 Eine 24-Jährige und ihr 23 Jahre alter Bekannter sind zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Die Anwälte Sebastian Glathe (links) und Robert Podgajny werden in Revision gehen. Foto: Ralf Deckert

Eine 24-Jährige hat nach Ansicht des Landgerichts ihren eigenen Vater getötet. Auch ihr Komplize muss in Haft.









Das Landgericht Freiburg hat eine 24-Jährige und ihren 23 Jahre alten Bekannten zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das junge Paar in den frühen Morgenstunden des 18. Juli 2023 in Freiburg den Vater der jungn Frau, mit Messerstichen und Axthieben ermordet hat. Die Mutter der jungen Frau wurde von den beiden Angreifern ebenfalls mit Messerstichen und Axthieben lebensgefährlich verletzt. Sie leidet bis heute körperlich und seelisch an den Folgen der Tat, die vom Gericht als heimtückischer Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung gewertet wurde.