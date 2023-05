Bei einem Rundgang erzählte der Vorstandsvorsitzende Holger Klein manche Anekdote. So könne man das Zwölf-Millionen-Euro-Projekt unter den Titel „Zurück zu den Wurzeln“ setzen, denn vor 56 Jahren war die Weiherschule das erste Projekt der damaligen Lebenshilfe Hechingen.

Moderne Arbeitsplätze sind entstanden. Foto: Kauffmann

Dort entstanden die ersten Arbeitsplätze im Keller. Das neue Gebäude im Martinshof steht mit Blick auf den Standort der Lebenshilfe zwar nah, doch das Arbeitsumfeld mit weitläufigen und lichtdurchfluteten Räumen haben sich stark verändert.

Menschen begegnen sich auf Augenhöhe

Die Ausgangsidee war, nach Balingen und Albstadt-Ebingen nun auch in Hechingen das dritte gemeindepsychiatrische Zentrum umzusetzen. Ziel ist es, dass im Martinshof Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammenarbeiten und sich dort vielfältige Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Viele Angebote sind deshalb öffentlich zugänglich.

Ein Maimarkt hat zum Stöbern eingeladen. Foto: Kauffmann

Dazu gehört das Fahrradgeschäft mit angegliederter Werkstatt. Man kann den Drahtesel dort reparieren lassen, während das Kaffeewerk nebenan zum Verweilen einlädt, so die Intention.

Auch eine Fahrradwerkstatt mit Fahrradgeschäft bietet der Martinshof. Foto: Kauffmann

Beim Rundgang führt Holger Klein durch das Lager: Bis unter die Decke stapeln sich dort, teils in Kisten verpackt, die Fahrräder nebst Teilen, die in der Werkstatt für Kabelkonfektion und in der Elektronikkomponenten-Montage noch verbaut werden. Darüber hinaus gibt es eine offene Tagesstätte für sozial schwächere Menschen mit psychischen Problemen. Am Wochenende fand dort ein Maimarkt statt, wo sonst Werkbänke für Basteleien stehen.

Geräte für Operationen an Tumoren und Schilddrüsen entstehen in Hechingen

Darüber hinaus entstanden niederschwellige Angebote in Zusammenarbeit mit dem Verein für gemeindenahe Psychiatrie im Zollernalbkreis, der BruderhausDiakonie und der Vinzenz-von-Paul-Hospital gGmbH.

Architekt Raimund Mantei erklärt Besuchern die baulichen Besonderheiten. Foto: Kauffmann

Und das ist nicht alles: In der ersten Etage wurden Arbeitsplätze für Kabelkonfektion und die Montage von Elektronikkomponenten eingerichtet. Hergestellt werden dort unter anderem Sonden, die bei Operationen an Tumoren und Schilddrüsen zum Einsatz kommen.

Aktion Mensch finanziert das Projekt mit

Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten dort auch sprichwörtlich auf Augenhöhe zusammen. Gebaut hat die Lebenshilfe zudem insgesamt 18 Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung und Mitarbeiter.

Mit einem großen Fest wurden die neuen Gebäude der Lebenshilfe im Martinshof eingeweiht. Foto: Kauffmann

Gekostet hat das Projekt gut zwölf Millionen Euro, zwei Millionen Euro hat der Verein „Aktion Mensch“ finanziert. Was im Martinshof entstanden ist, konnten Interessierte am Samstag und Sonntag besichtigen. Um das Fest rund zu machen, organisierte die Lebenshilfe unter anderem Live-Musik, Weißwurstfrühstück, einen Maimarkt und eine Hüpfburg.