Hans-Peter Schreijäg ist der Neue an der Spitze

1 Vorsitzender Hans-Peter Schreijäg (links) und sein Amtsvorgänger Eberhard Wiget Foto: Thiercy Nach nur wenigen Minuten ist weißer Rauch aufgestiegen in den Reihen des Stiftungsrates: Aus deren Mitte wurde Hans-Peter Schreijäg zum Vorsitzenden gewählt.







Link kopiert



Die Bisinger Hohenzollernhalle war rappelvoll bei der Mitgliederversammlung – und das lag nicht an den in Aussicht gestellten Maultaschen aus eigener Produktion der Lebenshilfe: Die Mitglieder wählten den Stiftungsrat neu. 78 Stimmberechtigte waren im Saal, sie alle stimmten in allen Punkten einstimmig ab.