Lebenshilfe Zollernalb: Die Kulttäschle aus Albstadt

Eigene Maultaschen werden bei der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb in Ebingen seit vier Jahren hergestellt.
„Gut Ding braucht Weile“, heißt ein Sprichwort. Man könnte es auf die Entstehung der Maultaschen Manufaktur in Albstadt anwenden und auf die Fertigung der schwäbischen Leckerbissen selbst. Wie es dazu kam, dass es in Ebingen einen „Dealer“ gibt, der die Bevölkerung mit gutem Stoff versorgt und was es mit den „Kulttäschle“ auf sich hat, erzählen Michael Lehr und Max Konzelmann beim Termin in den Produktionsstätten der Lebenshilfe Zollernalb in der Zieglerstraße.