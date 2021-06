1 Die Zahl der Corona-Impfungen steigt, die Lockerungen nehmen zu. (Symbolfoto) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Inzidenz sinkt, die Zahl der Corona-Impfungen steigt, die Lockerungen nehmen zu. Das macht wieder mehr soziale Kontakte möglich – auch bei der Lebenshilfe Zollernalb. Dies sei dringend nötig, sagt Monika Betz, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Bisingen - Der Rückblick zeigt: Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 sei "nicht einfach gewesen", berichtet Betz. Die Werkstätten der Lebenshilfe mussten damals schließen. "Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen fühlten sich alleingelassen", erinnert sie sich. "Seit wir wieder geöffnet haben, ist dieser Punkt nicht mehr relevant", berichtet sie – seit vergangenem Juli also. "Die Betreuungsleistungen sind wieder vorhanden."

Das Landessozialministerium hatte die Maßnahmen damals gelockert. Möglich machte es die etwas sperrig klingende "Verordnung des Sozialministeriums zur Einschränkung des Betriebs von Werkstätten für behinderte Menschen und anderen Angeboten zur Eindämmung der Infektionen mit SARS-CoV-2". Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit Behinderung wurden wieder ermöglicht – unter anderem mit der Vorgabe, in Kleingruppen zu arbeiten oder Infektionsschutzkonzepte vorzulegen.

"Wir hatten einen Vorteil bezüglich der räumlichen Gegebenheiten", betont Monika Betz. "Bei uns ist alles so ausgestaltet, dass wir die Sicherheitskonzepte gut umsetzen können." Außerdem sei viel investiert worden: beispielsweise in Abtrennung, Desinfektionsständer, Masken oder Schutzausrüstung.

"Menschen mit Behinderungen leiden unter den Vorgaben – wie alle anderen auch"

Bis zum normalen Alltag, wie es ihn vor der Pandemie gab, ist es allerdings auch bei der Lebenshilfe noch ein weiter Weg. "Menschen mit Behinderungen leiden unter den Vorgaben – wie alle anderen auch", sagt Betz. "Sie haben beispielsweise wenig soziale Kontakte." Das sei eine Herausforderung. "Vielleicht hätte man hier andere Regelungen finden können", sagt sie und zeigt zugleich Verständnis: "Selbstverständlich kann man nicht für jede Gruppe eine Ausnahme machen."

Zufrieden ist Betz mit dem Ablauf der Corona-Impfungen bei der Lebenshilfe. "Im Zollernalbkreis hat es sehr gut geklappt, die mobilen Impfteams waren bei uns", berichtet sie. Mehrere Sozialverbände hatten zuletzt über Probleme bei der Priorisierung geklagt. Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung etwa monierte, dass Menschen mit Behinderung im Gegensatz zu Hochbetagten nicht in die erste, sondern in die zweite Priorisierungsgruppe eingestuft wurden. Auch bei der Lebenshilfe Zollernalb musste abgewartet werden. Die Frau aus dem Vorstand lobt dennoch: "Es war eine gute Kooperation. Jeder, der wollte, hatte im März einen Impfangebot."

Die Frage nach der Lockerung der Maßnahmen sei bei der Lebenshilfe ebenfalls ein Thema. Beispiel Umkleiden: "Sie waren bisher gesperrt: enge Räume, viele Leute", berichtet Monika Betz. Nun dürften sie geöffnet werden. Der Ausblick auf die kommenden Wochen fällt positiv aus: "Langsam können wir die Schutzmaßnahmen zurückfahren."

Fachgespräch

Annette Widmann-Mauz (CDU), Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen-Hechingen, hat kürzlich zum digitalen Fachgespräch zum inklusiven Arbeitsmarkt geladen. Diskutiert wurde: Wie kann die Arbeitssituation für Menschen mit Behinderungen nach Corona verbessert werden?

"Beschäftigung sichern"

Die Corona-Pandemie sei auch für den inklusiven Arbeitsmarkt ein Stresstest, betonte Widmann-Mauz. "Es geht jetzt darum, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung langfristig zu sichern", erläuterte die Abgeordnete. Ein wichtiges Element sei das Teilhabestärkungsgesetz. "Darüber haben wir Lotsenstellen eingerichtet, die Arbeitgeber bei den Fördermöglichkeiten für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen betreuen und beraten." Auch die Digitalisierung schaffe neue Möglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Menschen.

Arbeitsmarkt

"Menschen mit Behinderung finden sehr viel schwieriger in den Arbeitsmarkt zurück als Menschen ohne Behinderung", berichtete Andreas Braun, Vorsitzender des Landesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg. Sabine Goetz, Geschäftsstellenleiterin des Landesverbands, sagte: "Besonders Frauen mit Schwerbehinderung sind die Verliererinnen der Corona-Krise, denn sie rutschen sehr schnell in die Armut." Braun betonte indes: Barrierefreiheit am Arbeitsplatz – dazu zähle auch digitale Barrierefreiheit – werde "vielfach noch nicht richtig mitgedacht". Und: "Gerade Menschen mit Behinderung müssen beim Transformationsprozess der Digitalisierung miteinbezogen werden und diesen aktiv mitgestalten."