1 Vertreter der Lebenshilfe und der Stadt beim Besuch Foto: Amato

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann und Ortsvorsteher Reiner Ullrich haben jüngst die Werkstätten der Lebenshilfe in Waldmössingen besucht.















Schramberg-Waldmössingen - Geschäftsführerin Alexandra Schmid lud zu einer Führung mit Werkstattleiter Manuel Preuss ein. So wurde der Arbeitsbereich besichtigt und vorgestellt, die Gäste konnten sich laut Mitteilung von der Arbeit für Menschen mit Behinderung einen genauen Eindruck verschaffen.

In der Werkstatt am Standort Waldmössingen sind mehr als 100 Menschen mit Behinderung in verschiedensten Bereichen wie der Elektronik, der Montage, dem Metallbereich, in der Hauswirtschaft oder der Gastronomie beschäftigt. Preuss erläuterte, dass das Ziel sei, für alle die passende Arbeit zu finden. Dies sei manchmal nicht einfach, die Lebenshilfe arbeite dafür mit vielen unterschiedlichen Industriebetrieben aus der Region gut zusammen.

Wohnangebote stark nachgefragt

Einen Einblick gab es auch in den Seniorenbereich, den Förder- und Betreuungsbereich sowie den Beruflichen Bildungsbereich. Die Beschäftigten zeigten sich sehr interessiert und kannten laut Mitteilung auch keine Scheu, den Besuch anzusprechen sowie ihre Tätigkeiten vorzuführen.

Neben der Arbeit gehören auch das Wohnen und die Freizeit zum breiten Angebot der Lebenshilfe im Kreis Rottweil. Aktuell entsteht ein neues Wohnheim mit 24 Plätzen in Oberndorf, weil die Nachfrage nach Wohnangeboten sehr hoch ist.

Neue Rösterei soll kommen

Im Anschluss folgte eine Besichtigung der hauseigenen Kaffeerösterei im "Frieder". Dort konnte sich die Runde ein Bild über die Herkunft des Kaffees oder den Röstprozess bis hin zur nachhaltigen Verpackung machen. Der stark wachsende Bereich der Rösterei bereitet der Lebenshilfe aber auch Sorgen, weil der Raum knapp wird und vieles mehrfach von A nach B getragen werden muss. So wurde der geplante Neubau einer Rösterei vor Ort angesprochen. Der Wunsch ist ein ebenerdiger Arbeitsbereich mit ausreichend Platz.

Vom kulinarischen Angebot und der Atmosphäre der Gastronomie "Zum Frieder" konnten sich Eisenlohr, Heinzelmann und Ulrich zum Abschluss direkt beim gemeinsamen Mittagessen überzeugen. Nach einem informationsreichen Vormittag und guten Gesprächen bedankte sich Schmid für das entgegengebrachte, spürbare Interesse aller und Eisenlohr dankte mit einem Lächeln "für den etwas anderen Termin mit Wellness-Charakter", weil sie selten so viel Herzlichkeit in einem Betreib erfahren habe, heißt es abschließend.