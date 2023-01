Neuer Geschäftsführer in Tuttlingen von Aufgaben entbunden

Lebenshilfe in Schwenningen

1 Im Herbst 2021 standen sie noch einträchtig nebeneinander: Martin ten Bosch, jetzt Geschäftsführer der Lebenshilfe in VS (links), und Frank Karsten Willer, Vorsitzender des Verwaltungsrats in Tuttlingen. Foto: Jansen/Gränzbote

Die Lebenshilfe VS mit Sitz in Schwenningen hat ab diesem Mittwoch, 1. Februar, einen neuen Geschäftsführer: Martin ten Bosch, der zuvor in Tuttlingen war und dort frühzeitig von seinen Aufgaben entbunden wurde.















Villingen-Schwenningen/Tuttlingen - Der Geschäftsführer ist weg, aber über die Gründe hüllen sich die Beteiligten in Schweigen: Martin ten Bosch ist vom Verwaltungsrat der Lebenshilfe in Tuttlingen bereits Ende November von seinen Aufgaben als Geschäftsführer entbunden worden. In der Lebenshilfe leiten nun Ronald Faude und Reiner Büchin die Geschicke.