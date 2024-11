Am Standort des Gastronomiebetriebs „Zum Frieder“ in Schramberg-Waldmössingen fiel kürzlich der Startschuss für ein wegweisendes Bauprojekt der Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH.

Mit einem symbolischen Spatenstich begann der Bau der neuen Kaffeerösterei, die künftig auf über 250 Quadratmetern Fläche Lager- und Produktionsräume vereinen wird.

Lesen Sie auch

Moderner und barrierefreier Bau

Der Neubau, der als Anbau an den bestehenden Gastronomiebetrieb realisiert wird, wird vollständig barrierefrei gestaltet. Neben einem Lager für Rohkaffee und der Rösterei entsteht ein Gruppenraum, der speziell für die Arbeitsgruppe der Rösterei eingerichtet wird. Auch ein nach DIN-Norm behindertengerechtes WC, dass auch den Gästen von „Zum Frieder“ zugutekommt, ist Teil der Planung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit: Auf dem Dach des Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert, und ein zusätzlicher strombetriebener Röstofen soll den nachhaltigen Produktionsprozess unterstützen.

Ein Projekt mit sozialer und regionaler Bedeutung

„Das Bauprojekt unterstreicht das Engagement der Lebenshilfe für Inklusion und berufliche Teilhabe. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen moderne Arbeitsplätze zu bieten und sie in den Produktionsprozess einzubinden“, so der Bereichsleiter Bildung und Arbeit. Der Standort in Waldmössingen erfahre durch den Neubau der Rösterei eine Erweiterung seiner Attraktivität, zudem können Gäste vom „Zum Frieder“ vor Ort hautnah Einblicke in die Kaffeeverarbeitung gewinnen.

Fertigstellung zur 50-Jahr-Feier geplant

„Die Fertigstellung des Neubaus ist für Mitte bis Ende 2025 geplant, kündigte Geschäftsführerin Alexandra Schmid beim Spatenstich an.

Mit der Eröffnung soll zugleich das 50-jährige Bestehen der Lebenshilfewerkstätten im Landkreis Rottweil gefeiert werden – ein Meilenstein, der den festlichen Rahmen für die Inbetriebnahme der Rösterei bildet.“

Bis zu sechs Menschen in der Rösterei beschäftigt

Die 2010 gegründete Kaffeerösterei der Lebenshilfe Kreis Rottweil gGmbH wird unter der Leitung von Markus Ettwein betrieben und beschäftigt zwischen drei und sechs Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.