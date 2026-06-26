Lebenshaltungskosten: New York friert Mietpreise für etliche Wohnungen ein

Für viele New Yorker bleibt die Miete für eine Weile stabil: Neu beschlossene Regeln sollen die Preise zunächst einfrieren. Für den New Yorker Bürgermeister ist der Schritt ein wichtiger Meilenstein.
New York - Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat im Kampf gegen hohe Mieten in der Millionenmetropole eine wichtige Etappe genommen. Bei Wohnungen und Lofts, für die bestimmte Mietpreisregeln gelten ("rent stabilized"), sollen die Mieten auf gleichem Niveau bleiben, wie aus einer Mitteilung des Rent Guidelines Board der Stadt New York hervorgeht. Einem Bericht der "New York Times" zufolge gelten die Regeln für knapp eine Million Wohnungen und sind ein Novum für die Stadt.