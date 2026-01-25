Es wird live bei Netflix gezeigt: Der US-Freeclimber Alex Honnold will in Taipeh auf einen der berühmtesten Wolkenkratzer klettern. Ohne Netz, ohne Absicherung. Am Morgen legte er los.
Taipeh - Einen Tag später als geplant hat Kletter-Superstar Alex Honnold mit dem live per Stream übertragenen Aufstieg auf den über 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipeh 101 begonnen. Um 9:12 Uhr Ortszeit verließ der 40 Jahre alte Amerikaner in Taiwans Hauptstadt den sicheren Boden. Auf eine Absicherung verzichtete er - Honnold gilt als einer der besten Freeclimber der Welt.