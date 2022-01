1 Hühnerknochen können für Hunde Lebensgefahr bedeutet, kürzlich entsorgten Zeitgenossen solche entlang des so genannten Totengässle in einem Gefrierbeutel. Foto: Martini

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Bei einem Spaziergang durch das so genannte Totengässle schnappt Marlene Martinis Hund zu, Hühnerknochen lagen herum. Das Abfall-Problem ist jedoch nicht neu.















Link kopiert

Donaueschingen - Marlene Martini ist aufgebracht. Es geht um ihren Hund. Seit ein paar Tagen steht der unter Beobachtung. Sie war mit ihm beim Tierarzt, jetzt will man erst mal abwarten. Das Problem rührt von einem Spaziergang. Wie etliche Hundehalter aus Donaueschingen ist Martini mit ihrem vierbeinigen Freund auf der Fohrenhof-Route unterwegs, nimmt das so genannte Totengässle für die Gassi-Route. Am Wegesrand liegt dort allerdings etwas, das zuerst die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zieht. Irgendjemand hat die Reste eines bereits zubereiteten Hähnchens entsorgt.