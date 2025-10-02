Lebensgefährte berichtet: Nach der Poller-Attacke in Horb – so geht es dem Opfer jetzt

Am 25. August soll ein Eritreer (27) drei Frauen mit einem Metallpoller angegriffen, eine 41-Jährige soll er sehr schwer verletzt haben. Ihr Lebensgefährte erzählt , wie es ihr geht.
Im Gemeinderat am Dienstagabend äußert Bürgermeister Ralph Zimmermann Anteilnahme: „Unser Mitgefühl und unsere Genesungswünsche gelten der schwer verletzten Frau der Poller-Attacke.“ In diesem Moment vibriert das Handy des Autors. Am anderen Ende: der Lebensgefährte der Frau, die so schwer verletzt wurde, dass sie in ein künstliches Koma versetzt und intensivmedizinisch behandelt wurde.