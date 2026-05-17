Die WHO ruft wegen Ebola in der Demokratischen Republik Kongo den internationalen Gesundheitsalarm aus. Bundesministerin Warken sieht aktuell für Deutschland keinen Handlungsbedarf.
Berlin/Kinshasa - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht nach dem schweren Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo derzeit keinen Handlungsbedarf in Deutschland. In der Bundesrepublik ist das Risiko "als äußerst gering einzuschätzen", sagte die CDU-Politikerin im ARD-"Bericht aus Berlin". "Im Land braucht es derzeit keine Vorkehrungen." Eine weltweite Ebola-Pandemie halte sie für "nahezu ausgeschlossen".