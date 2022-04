4 Im Schlaflabor von HNO-Arzt Hermann Zwisler haben die Gäste eine fantastische Aussicht – und werden bestens betreut. Foto: Eyrich

"Wir haben jetzt getrennte Schlafzimmer, seitdem geht‘s!" Wer Schnarchen für ein Problem des Bettgesellen hält, der irrt: Dahinter kann eine Schlafapnoe stecken, und die ist richtig gefährlich.















Albstadt-Ebingen - "Schlafmedizin ist in Deutschland sehr ungerecht verteilt", sagt Hermann Zwisler. Der Zollernalbkreis jedoch kommt gut weg: Der promovierte Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO) mit Praxis am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz in Ebingen betreibt seit mehr als 20 Jahren Schlafmedizin und seit elf Jahren ein Schlaflabor – in Balingen gibt es auch noch eines.